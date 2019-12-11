شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام فى صورة مع ابنها فهد: أحلى أيامى وانت جنبى وبقربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة أحلام، جمهورها بصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها فى عمان بعد إحيائها حفلا هناك، وظهرت أحلام في صورة مع نجلها فهد، متمنية له السعادة و النجاح في حياته.

وكتبت أحلام، قائلة :"ما شاء الله لا قوه الا بالله 5/12/2019 كانت ليلة تاريخية في عمان الحب في السلطنة شكراً لكم احلا ايامي وانت جنبي وبقربي ولدي وقطعه من روحي وقلبي فاهد ولدي ربي يحميك ويسخر لك الارض ومن عليها ويجعل لك شان ويجعل منك شان امنتكم ادعوا له".

وكتبت لها الفنانة إليسا، قائلة:" ربنا يحميه"، وقالت الفنانة سيرين عبد النور الله يحميلك ياه أم فهد،، بينما قالت الفنانة أنغام، " يارب احفظ ما شاء الله فهود القمر".

أحلام وابنها فهد





أحلام

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أحلام







أحلام أحلام



