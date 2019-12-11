شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب تتسلم جائزة تقديرية باسم والدها: بتشرف وانا بشوف حب الناس ليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت المطربة الشابة مريم عامر منيب، جائزة تكريم، لاسم والدها الراحل عامر منيب، من مهرجان نجم العرب.

وأعلنت مريم عامر منيب عبر انستجرام :"للمرة التانية اتشرف واستلمك جائزة تقديرية باسمك يا حبيبى، مش قادرة أقولك مشاعر الفخر والاعتزاز إلى بحس بيهم، لما أشوف استمرار حب الناس الشديد ليك ولأعمالك، حتفضل دايما مصدر سعادتنا وفخرنا، بحبك يا ملاكي الحارس".



مريم عامر منيب



مريم

واحتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

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مريم خلال تسلم الجائزة



مريم عامر

ويعد عامر منيب واحدا من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو فى الأفلام التى قدمها.

يذكر أن عامر منيب توفى يوم 26 نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.