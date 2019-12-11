شكرا لقرائتكم خبر عن منهم نادية لطفى وشادية .. 10 بطلات لأفلام روايات نجيب محفوظ فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء، 11 ديسمبر، الذكرى الـ 108 لميلاد عميد الأدب العربى نجيب محفوظ - أول مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب – وفى هذه المناسبة نتذكر كيف كانت روايات محفوظ مادة دسمة فى السينما، إذ تحولت العديد من رواياته إلى أفلام حققت نجاحات كبيرة ومازالت محفورة فى ذاكرة الجمهور المصرى حتى الآن، حيث استعان صناع السينما بـ 21 رواية لعملها أفلام.



نجيب محفوظ

الأفلام التى أخذت عن روايات الأديب العالمى نجيب محفوظ هى "اللص والكلاب"، "بين القصرين"، "بداية ونهاية"، "زقاق المدق"، "الطريق"، "القاهرة 30"، "خان الخليلي"، "قصر الشوق"، "السمان والخريف"، "ميرامار"، "السراب"، "ثرثرة فوق النيل"، "السكرية"، "الشحاذ"، "الحب تحت المطر"، "الكرنك"، "عصر الحب"، "الشيطان يعظ"، "وكالة البلح"، "قلب الليل" و"الحب فوق هضبة الهرم".

وفى هذه الأفلام تم الاستعانة بالعديد من النجمات لأدوار البطولة وبعضهن قدمن أكثر من فيلم مأخوذ عن رواية الأديب العالمى، وتأتى النجمة شادية على رأس النجمات بطلات أفلام نجيب محفوظ حيث قامت ببطولة أفلام "اللص والكلاب" عام 1962 للمخرج كمال الشيخ، "زقاق المدق" عام 1963 للمخرج حسن الامام، "الطريق" عام 1964 للمخرج حسام الدين مصطفى و"ميرامار" عام 1969 للمخرج كمال الشيخ.



شادية فى فيلم اللص والكلاب

سعاد حسنى قدمت 3 أفلام وهم "الطريق"، "القاهرة 30" عام 1966 للمخرج صلاح أبو سيف، "الكرنك" عام 1975 للمخرج على بدرخان، وكذلك ميرفت أمين فشاركت فى بطولة 3 أفلام هم "ثرثرة فوق النيل" عام 1971 للمخرج حسين كمال، "السكرية" عام 1973 للمخرج حسن الامام و"الحب تحت المطر" عام 1975 للمخرج حسين كمال، وكان للفنانة مها صبرى نصيب فى فيلمين من أفلام نجيب محفوظ هما "بين القصرين" عام 1962 للمخرج حسن الامام و"السكرية".



سعاد حسنى فى فيلم الكرنك



ميرفت امين فى فيلم ثرثرة فوق النيل



مها صبرى فى فيلم بين القصرين

نادية لطفى قامت ببطولة فيلمين من أفلام روايات نجبيب محفوظ هما "قصر الشوق" عام 1966 للمخرج حسن الامام، و"السمان والخريف" عام 1967 للمخرج حسام الدين مصطفى، وسهير رمزى شاركت هى الأخرى فى فيلمين هما "ثرثرة فوق النيل"، و"عصر الحب" عام 1986، وقدمت أكثر من نجمة بطولة فيلم واحد فقط مثل سميرة أحمد فيلم "خان الخليلى" عام 1966 للمخرج عاطف سالم.

Advertisements



نادية لطفى من فيلم قصر الشوق



سهير رمزى فى فيلم عصر الحب

كما قامت ماجدة ببطولة فيلم "السراب" عام 1970 للمخرج أنور الشناوى، ونبيلة عبيد فيلم "الشيطان يعظ" عام 1981 للمخرج أشرف فهمى، ونادية الجندى فيلم "وكالة البلح" عام 1982 للمخرج حسام الدين مصطفى، اضافة إلى مشاركة هدى سلطان ومديحة كامل فى فيلم واحد هو "السكرية" عام 1973 للمخرج حسن الامام، وآثار الحكيم فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" عام 1986 للمخرج عاطف الطيب.



نادية الجندى فى فيلم وكالة البلح



نبيلة عبيد فى فيلم الشيطان يعظ



ماجدة فى فيلم السراب