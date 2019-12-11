فن ومشاهير

انتهاء عرض مسلسل "شبر ميه".. والأبطال يتلقون الإشادات لتناول قضايا الشارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أمس عرض أخر حلقات مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر، والذى عرض على شاشة dmc، من إخراج طارق رفعت، حيث عرض المسلسل على مدار 46 حلقة، من إنتاج شركة سيلميديا وسينرجى ، وعلى مدار عرض المسلسل تلقى أبطال المسلسل إشادات كبيرة، لما قدموه من قضايا مهمة للمجتمع المصري، أبرزها قضية "حضانة الأطفال" عقب أنفصل الأبوين، فضلا عن قضية تربية الأبناء وتلبية احتياجاتهم النفسية قبل المادية، وغيرها من القضايا التى تهم الأسرة المصرية.

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وكشف نجوم العمل، علن الصور الأخيرة لكواليس المسلسل، وكان من بين الصور حفل زفاف ندى موسى وأحمد السعدنى، بحضور نجلاء بدر والأطفال ريم عبد القادر، زوهنا زهران، وأدم .

مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة  كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".

 

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