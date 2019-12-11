تعرف على الإيرادات الإجمالية لـ "الكنز 2" بعد 18 أسبوع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يتنافس فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، مع 7 أفلام في دور العرض السينمائي. هذه الأفلام هي "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "ولاد رزق 2"، "إنت حبيبي وبس"، "الطيب والشرس واللعوب"، "إنت إيه"، "لما بنتولد". وحقق الفيلم بعد 18 أسبوع من عرضه بالسينمات، إيرادات قدرها 6 ملايين 136 ألف 285 جنيه. والفيلم بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، عبدالعزيز مخيون، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، أحمد رزق، روبي، عباس أبو الحسن، ومن إخراج شريف عرفة.

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