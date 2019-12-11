هاجي أنا وولاد رزق.. كيف حل عمرو يوسف أزمة طفل تم الاعتداء عليه بالمدرسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قدم الفنان عمرو يوسف الدعم لطفل يدعى "يوسف"، بعدما تعرض للتنمر والضرب من جانب زملائه بالمدرسة، وجاء ذلك خلال مقابلته له بالصدفة في إحدى الصالات الرياضية.

وشارك عمرو يوسف جمهوره مقطع فيديو ظهر خلاله برفقة الطفل يوسف، ووجه رسالة لزملائه الذين اعتدوا عليه بالضرب، قائلًا: "اللي هيتعرض ليوسف تاني هجيله المدرسة ومش هاجي لوحدي هاجي أنا وولاد رزق".

وأرفق عمرو يوسف تعليقًا مع الفييو جاء فيه: "في بعض الأحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدي قسوة و صعوبة التنمر علي نفسيات الآخرين.. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحياناً يعاقبوه على تنمره (للأسف في أهالي بتسعد بأولادها المتنمرين و بيعتبروا ده قوة شخصية)".

وأضاف: "التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر وتؤثر علي سلوكياته في محيط شغله وعائلته، أرجوكم فهموا أولادكم أن التنمر زيه زي السرقة والخيانة، وبالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة".

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.