تعرف على إيرادات "الفيل الأزرق 2" بعد 20 أسبوع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، إيرادات قدرها 103 مليون 582 ألف 813، وذلك بعد 20 أسبوع منذ طرحه بدور العرض السينمائي. الفيلم يتنافس مع 7 أفلام أخرى هي "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الكنز 2"، "إنت حبيبي وبس"، "إنت إيه"، "الطيب والشرس واللعوب"، "لما بنتولد". "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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