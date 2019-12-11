جاز حرفوش "خمسيناتي" بقصر المانسترلي

استمرارا للنجاح الكبير الذي تحققه حفلات المركز الدولى للفنون – بقصر المانسترلي بالمنيل – التابع لصندوق التنمية الثقافية.. يقام فى الثامنة مساء الجمعة 13 ديسمبر 2019 حفل جديد لنوع مختلف من الموسيقى، حيث يقدم الفنان أحمد حرفوش وفرقته الموسيقية "إيجيبشان جاز بروجيكت" برنامج مزيج بين الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز العالمية من خلال تقديم مجموعة من أشهر الأغانى

والألحان فى فترة الخمسينات والستينات لأشهر الملحنين فى مصر وأمريكا فى حوار موسيقى مثل " محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، كمال الطويل، منير مراد، كول بورتر، هارولد آرلن وهنري مانشيني" من خلال تكوين فنى مختلف ومميز من الآلات الموسيقية كالبيانو والدرامز والكونترباص، بالإضافة إلى آلة الكلارينيت التى يعتبرها موسيقيي الجاز "ليدي" آلات النفخ الخشبية.

ويعد "حرفوش" أحد أهم مغنيين الجاز المصريين بالإضافة إلى كونه رئيس جمعية محبى موسيقى الجاز، درس الموسيقى والغناء الكلاسيكى على يد د.لاري كاتيلين– بروفيسورالموسيقى السابق بالجامعة الأمريكية، كون فرقة "ريف باند" بالقاهرة ثم فرقة "حرفوش جاز" فى لندن والتى لاقت نجاحاً جماهيرياً متفرداً وأكتسب قاعدة كبيرة من عشاق الجاز فى مصر والوطن العربي وأوروبا وأمريكا وقدم حفلات عديدة فى العديد من عواصم العالم منها: روما، باريس ولندن.