أحمد مراد يحلل فيلم The Irishman

نعى الكاتب أحمد مراد، المخرج سمير سيف الذي وفاته المنية، بعد رحلة عطاء ومسيرة فنية حافلة.
وتطرق مراد، خلال حلقته ببرنامج "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، تردد92.1 لعدد من أعمال الراحل مشيراً إلى أن وفاته تمثل صدمة للوسط الفني.
وفي الجزء الثاني من الحلقة، تطرق مراد للحديث عن
وقال مراد أن المخرج قرر عرض الفيلم على الشبكة العالمية لإنه ليس من محبي الالتزام بالمدة الزمنية للفيلم، وتابع الفيلم به العديد من المشاهد المريحة للمشاهد وبه قصة مبينة بتسلسل زمني جاذب، وتابع أن الكثير كان قد اصيب بالانزعاج من طول مدة الفيلم ولكن المبرر هنا عرضه على الشبكة العالمية.
وقد بلغت الميزانية الإنتاجية للفيلم 175 مليون دولار، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية حول "فرانك شيران" وتورطه في جرائم "عائلة بافالينو".
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