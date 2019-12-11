نشوى مصطفى :عطل فني بالسعودية يناير المقبل



تواصل الفنانة نشوى مصطفى "بروفات" مسرحيتها الجديدة "عطل فني" على مسرح جامعة مصر.

وقالت نشوى مصطفى إنه من المقرر عرض المسرحية في الأسبوع الأول من العام القادم "2020" ضمن "موسم الرياض الترفيهي" بالسعودية.

والمسرحية بطولة كل من الفنانين: نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، وباقة من النجوم ومن تأليف أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.

وكانت آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسرحية "سيلفي مع الموت". في الأسبوع الأول من العام القادم "2020" ضمن "موسم الرياض الترفيهي" بالسعودية.والمسرحية بطولة كل من الفنانين: نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، وباقة من النجوم ومن تأليف أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.وكانت آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسرحية "سيلفي مع الموت".

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