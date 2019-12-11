افتتاح المعرض الصيني للنحت على الصخور بمكتبة الإسكندرية

افتتح رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية الدكتور أمجد الجوهري يرافقه القنصل العام الصيني بالإسكندرية جاو لي إين المعرض الصيني لـ "النحت على الصخور" والذي يقام بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بالمكتبة.

وأشار الدكتور أمجد الجوهري في كلمته خلال حفل الافتتاح إلى أهمية تعزيز

العلاقات المصرية الصينية من خلال مكتبة الإسكندرية كملتقى للفنون والثقافات والتي بدروها تلعب دورا مهما بالإقليم في هذا الجانب.بدوره أكد المستشار الثقافي بسفارة الصين بالقاهرة "شي يوافين" الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الصين لنشر فنونها وثقافاتها المختلفة عبر الحضارات من خلال مكتبة الإسكندرية وسعيها الدائم لمزيد من الفعاليات التي تسلط الضوء على الأركان الثقافية والاقتصادية بالصين.ويوضح هذا المعرض كيف بدأ الأسلاف والأجداد والمجموعات العرقية المختلفة بالصين تسجيل حياتهم والتعبير عن أنفسهم, وذلك من خلال النحت على الصخور.ويستمر المعرض حتى 15 ديسمبر الجاري, أمام قاعة (الأوديتوريوم) بمدخل المكتبة الرئيسي.