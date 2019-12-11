54 فيلمًا وثائقيًا عن إفريقيا بالمحافظات خلال أيام

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة ميرفت واصف التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي 54 فيلما وثائقيا عن دول أفريقيا، وذلك خلال الأيام المقبلة على مدار الشهر الجاري. وتهدف الهيئة العامة لقور الثقافة رفع الوعي الثقافي لدي الشباب، وإرساء مبدأ التعاون والمشاركة والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى ومنها إثيوبيا، تشاد, السنغال, أوغندا, مصر, السودان, ليبيا, كون دى فوار, مالي, مدغشقر, نيجيريا, موريتانيا, ناميبيا, مالاوى, كينيا, ليبيريا, موزمبيق ,المغرب, تونس, جيبوتي, تنزانيا, الصومال, سيشيل وغيرها.

وتتناول تلك الأفلام التي يتم عرضها بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019,الموارد الطبيعية والديانة واللغة السائدة وعدد السكان والمساحة وما تشتهر به كل دولة من المحاصيل الزراعية والصناعية والعادات والتقاليد والمحميات الطبيعية.

ومن المقرر أن يتم عرض هذه الأفلام بمختلف المواقع الثقافية بالمحافظات وهي قصر ثقافة بنها, مدرسة الثانوية للبنات بمطروح, قصر ثقافة القصير, قصر ثقافة الغردقة, قصر ثقافة أسوان, قصر ثقافة قنا, مدرسة السيدةعائشة بمطروح, قصر ثقافة العقاد, قصر ثقافة الرديسية, مكتبة الطفل بالاسماعيلية, مدرسة الاعدادية بنات بمطروح, قصر ثقافة قوص بقنا, مكتبة درة النيل, مدرسة النيل الإبتدائية بدشنا بقنا, قصر ثقافة الطفل بخور عواضة, المركز الثقافي بكفر الشيخ, قصر ثقافة فارسكور, بيت ثقافة السنبلاوين.

كما سيتم عرض الأفلام في قصر ثقافة الطفل بالمنصورة, قصر ثقافة نعمان عاشور, قصر ثقافة أبو كبير, قصر ثقافة قوس, قصر ثقافة الزقازيق, قصر ثقافة دمياط الجديدة, المركز الثقافي بكفر الشيخ, قصر ثقافة الطفل بالمنصورة, قصر ثقافة الزقازيق, مدرسة الروضة الإعدادية بمطروح, مكتبة الطفل والشباب بقفط بقنا, قصر ثقافة السباعية, قصر ثقافة البدرشين, مدرسة المعنا للتعليم الأساسي بقنا, المؤسسة الاجتماعية للبنين بالقليوبية, مكتبة الطفل بالإسماعيلية, بيت ثقافة نقاد بقنا, مدرسة الروضة الإعدادية بمطروح, مكتبة الطفل والشباب بأبو تشت بقنا, مركز طفل المنيرة الغربية, بيت ثقافة شبراخوم بالمنوفية, مكتبة منشأة سلطان بالمنوفية وقصر ثقافة السادات بالمنوفية. مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019,الموارد الطبيعية والديانة واللغة السائدة وعدد السكان والمساحة وما تشتهر به كل دولة من المحاصيل الزراعية والصناعية والعادات والتقاليد والمحميات الطبيعية.ومن المقرر أن يتم عرض هذه الأفلام بمختلف المواقع الثقافية بالمحافظات وهي قصر ثقافة بنها, مدرسة الثانوية للبنات بمطروح, قصر ثقافة القصير, قصر ثقافة الغردقة, قصر ثقافة أسوان, قصر ثقافة قنا, مدرسة السيدةعائشة بمطروح, قصر ثقافة العقاد, قصر ثقافة الرديسية, مكتبة الطفل بالاسماعيلية, مدرسة الاعدادية بنات بمطروح, قصر ثقافة قوص بقنا, مكتبة درة النيل, مدرسة النيل الإبتدائية بدشنا بقنا, قصر ثقافة الطفل بخور عواضة, المركز الثقافي بكفر الشيخ, قصر ثقافة فارسكور, بيت ثقافة السنبلاوين.كما سيتم عرض الأفلام في قصر ثقافة الطفل بالمنصورة, قصر ثقافة نعمان عاشور, قصر ثقافة أبو كبير, قصر ثقافة قوس, قصر ثقافة الزقازيق, قصر ثقافة دمياط الجديدة, المركز الثقافي بكفر الشيخ, قصر ثقافة الطفل بالمنصورة, قصر ثقافة الزقازيق, مدرسة الروضة الإعدادية بمطروح, مكتبة الطفل والشباب بقفط بقنا, قصر ثقافة السباعية, قصر ثقافة البدرشين, مدرسة المعنا للتعليم الأساسي بقنا, المؤسسة الاجتماعية للبنين بالقليوبية, مكتبة الطفل بالإسماعيلية, بيت ثقافة نقاد بقنا, مدرسة الروضة الإعدادية بمطروح, مكتبة الطفل والشباب بأبو تشت بقنا, مركز طفل المنيرة الغربية, بيت ثقافة شبراخوم بالمنوفية, مكتبة منشأة سلطان بالمنوفية وقصر ثقافة السادات بالمنوفية.

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