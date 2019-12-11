الراجل البارشوت تاسع الشخصيات التي يرصدها عمرو الليثي

يتناول الإعلامي د. عمرو الليثي في الحلقة التاسعة من برنامج "كلمة و رد غطاها" عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط شخصية الراجل البارشوت.

ويحاور الليثي خلال الحلقة الفنان أحمد صيام للحديث عن تلك الشخصية التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا، والبارشوت هو الرجل

الذى يفرض نفسه على الآخرين ويشاركهم في كل شيء وظلا يهتم بالحرية الشخصية لكل إنسان."كلمة ورد غطاها" تجربة إذاعية جديدة "سيمي دراما" تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معاها ونتقابل بها يوميا بشكل بسيط وساخر.البرنامج من تقديم الإعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويشارك فى التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني.ويتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها وكيفية التصدى لها وعلاجها، ويذاع في الرابعة عصرا من الأحد إلى الخميس أسبوعيا.