"قصاد عيوني" لـ "أحمد جمال" تتخطي المليون مشاهدة

احتفل المطرب أحمد جمال بتخطى أحدث كليباته "قصاد عيوني" المليون مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحه من شركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب".

أغنية "قصاد عيوني" هي أولى أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرح باقي أغانيه خلال

الفترة المقبلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد عبدالسلام، والكليب من إخراج اليونانى شريف فرنسيس.. وتم تصويره فى اليونان.

,يتعاون جمال في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، والملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، والتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.