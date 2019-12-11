شاهد.. موجة من التنمر تواجه ابنة حليمة بولند بسبب مظهرها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للفنانة حليمة بولند أثناء الإحتفال بعيد ميلادها برفقة أطفالها، حيث ظهر ثلاثتهم بفساتين سوداء اللون، وبنفس التصميم. سوداء اللون، وبنفس التصميم.

لفتت الطفلة الصغيرة الانظار إليها بسبب ظهورها بشعر قصير جدًا، مما عرضها لموجة من الإنتقاد، وصاروا يشبهونها بالذكور ويسخرون منها. لموجة من الإنتقاد، وصاروا يشبهونها بالذكور ويسخرون منها.

فجاءت التعليقات علي الصور، مثل: "بنتها الصغيرة مسكينه ليش خلتها بدون شعر"، "ينتها مسويتها ولد ناقصها شماغ"، "بلاها كاميليا تقول ولد".









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