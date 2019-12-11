تراند اليوم : 3 حفلات لفرقة الاوبرا بمناسبة الكريسماس فى القاهرة والاسكندرية الاوبرا تحتفل بمرور 20 عام على انطلاق عروض الكريسماس تكريم فرقة الاوبرا وكورال القاهرة وبدير وكارولين بمناسبة مرور 20 عام على بدء الاحتفالات بالكريسماس

الاسكندريه/ نسرين عبد الرحيم

بمناسبة اعياد الكريسماس والعام الجديد تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجى ومن إخراج هشام الطلى تحتفل خلالهم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى وكورال القاهرة الاحتفالى واوركسترا أوبرا القاهرة بمرور 20 عام على بدء التقليد الذى بات احد العلامات المميزة لاحتفالات الاوبرا بهذه المناسبة وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 12 ، 13 ديسمبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 17 ديسمبر على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” ، كما يتم تكريم الفرق المشاركة والتينور صبحى بدير والسوبرانو الفرنسية كارولين دوما خلال الحفل الاول .

يتضمن البرنامج فيلم وثائقى يليه مجموعة من اشهر الاعمال العالمية التى تحتفى بالكريسماس منها أغنية الأجراس ، الثلج الأبيض ، أغنية كريسماس من ليتوانيا ، كريسماس فون ويليامز ، أيا مؤمنون – ياله من طفل – القديسة مريم – القربان الإلهي – الفراشة المتلألئة – بشرى الملائكة فى الأعالى – يا ليلة مقدسة عيد الميلاد الثلجي توزيع ناير ناجي ، فلتجلجل الأجراس ، عيد ميلاد مجيد ، عازف الطبل الصغير ، السلام على الأرض ، عندما يولد طفل ، هل تسمع ما أسمع ، هل يعلمون أنه الكريسماس ، إليك المجد ، عندما تؤمن ، لا ظلام بعد الآن ، دعاء الرب ، كل ما اطلبه من الكريسماس هو انت ، للأيام التى مضت ونتمنى لكم عيد ميلاد سعيد توزيع محمد سامى .. اداء ايمان مصطفي، مني رفلة، جاكلين رفيق، داليا فاروق، جولي فيظي، امينة خيرت، هشام الجندي، عمرو مدحت، مصطفي محمد، الهامي امين، رضا الوكيل، وضيوف الفرقة كارولين دوما، صبحي بدير ودينا اسكندر .