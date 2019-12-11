فيديو: نوبة هلع تصيب هيا الشعيبي في حديقة الحيوانات

تعرَت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لموقف محرج خلال وجودها مع شقيقها وزملائها في سفاري الرياض، حيث أصيبت بنوبة هلع عند ملاعبتها لأحد الفهود، وذلك أثناء زيارتها لحديقة الحيوانات المفتوحة.

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هيا الشعيبي إقتربت من الفهد المروّض وعندما حاولت لمسه صرخ شقيقها بصوت مخيف أصابها بالرغب والهلع، حيث ظنّت أنّ الفهد سوف يهاجمها، فما كان منها إلا أن شتمته، قبل أن يعود ويطيّب خاطرها.

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وتتواجد هيا الشعيبي حالياً في السعودية حيث تصوّر هناك مسلسل "بركات" المؤلّف من 7 حلقات ويشارك في بطولته بشير غنيم، مرزوق الغامدي، جنات الرهبيني، اغادير السعيد، شيرين الرفاعي، ريم السويدي، وهو من إنتاج "إيغل فيلمز" ومن من تأليف علياء الكاظمي، إخراج علي الشويفعي.

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