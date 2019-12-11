مسلسل "الهيبة" بنسخة تركية قريباً

أكدت الصحافة التركية أنّ شركة إنتاج اشترت حقوق مسلسل "الهيبة"، لتعرضه بنسخة تركية، بعد النّجاح الكبير الذي حقّقه في العالم العربي، وأنّ العمل سيعرض الخطوط العامة للعمل الأصلي، مع تغييرات تطال العمل لناحية بعض التفاصيل.

مصدر داخل شركة "الصباح"، أكّد أنّ الشركة باعت بالفعل حقوق عرض وإنتاج المسلسل لعدّة شركات إنتاج في تركيا وإسبانيا وفنزويلا، وفي دول أوروبا الشرقية من العام الماضي، إلا أنّ تحضيرات النسخ الأجنبيّة ستستغرق وقتاً، قبل أن يبصر العمل النور.

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وسيكون لزاماً على الشركات الأجنبيّة، ترجمة النصوص وعرض القصّة كما جاءت في النسخة العربية، مع بعض الاجتهادات بحسب طبيعة كل مجتمع، سيّما وأنّ العمل يدور حول المافيا وتجارة السلاح.

يذكر أن الدراما التركية رغم نجاحها، بدأت تستقطب نصوصاً من كوريا واليابان، إلا أنها المرة الأولى التي تشتري فيها حقوق مسلسل عربي.