كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:50 مساءً - انتشرت على عددا من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” من إحتفالها بعيد ميلادها ال 39 .
والتي ظهرت بها برفقة بناتها وأمام قالب حلوى زين بمجسم لهن وبأسمائهن .
وتفاعل المتابعون على الصور الذين هنئوا حليمة بولند بعيد ميلادها في تعليقاتهم والدعوات بأن يحفظ الله لها بناتها .
إلا أن بعض التعليقات ركزت على إبنتها الصغرى وشكلها حيث ظهرت بشعر قصير جدا وهو ما عرضها إلى التنمر حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنها لا تبدو فتاة بل ولدا .
فجاءت التعليقات مثل : ” بنتها الصغيرة مسكينة ليش خلتها بدون شعر ” و ” بنتها مسويتها ولد ناقصها شماغ ” و ” بلاها كاميليا تقول ولد ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها .. والمتابعين : ” تقول ولد ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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