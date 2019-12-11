شاهد .. أول ظهور لإبنة سعد الصغير في عيد ميلادها بعد أن أصبحت شابة

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 04:50 مساءً - نشر ” محمود سعد الصغير ” نجل الفنان ” سعد الصغير ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لشقيقته الصغرى ” منة ” لتهنئتها بعيد ميلادها .

حيث ظهر محمود في الصورة برفقة منة بعد أن أصبحت شابة وفي الظهور الأول لها على السوشيال ميديا والتي لم تظهر من قبل في وسائل الإعلام .

وكتب محمود في تعليقه على الصورة قائلا : ” إنتِ بقي بنتي الصغيرة قلبي من جوا يا روح قلبي أنا يا ست الكل يا قمر القمرات .. كل سنة وإنتِ طيبة يا قلبي ودايما معايا يا أطيب حد في العالم .. بجد إنتِ مفيش منك اتنين والله الغظيم .. بحبك أختي الصغيرة القمر اللي بموت فيها ويارب اشوفك أحسن عروسة يا حبيبتي وافضل معاكي دايما ” .