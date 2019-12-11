هكذا يتعامل أحمد السعدني مع شائعات وفاة والده صلاح السعدني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد السعدني عن كيفية تعامله مع الشائعات التي يتم إطلاقها حول وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني.

السعدني قال، خلال لقائه في برنامج “The Insider” على قناة “دبي” ، إن مواقع التواصل الاجتماعي ليست أفضل الأماكن التي من الممكن أن يتواجد ‏الناس عليها، وذلك بسبب وجود بعض الأشخاص الذين يميلون لإطلاق الشائعات السلبية.‏

وأضاف أنه وأسرته كانوا يعانون في البداية من ‏شائعات وفاة والده، إلا أنه قرر التوقف عن التفاعل معها، كما أنه أصبح لا يقرأ أي تعليق سلبي ويتفاعل مع ‏الإيجابيات فقط، مؤكدًا أن والده بخير ولا يعاني من أي مرض.‏

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وكان الفنان المصري أحمد السعدني قد وجه تهنئة خاصة لوالده الفنان الكبير صلاح السعدني، في شهر أكتوبر الماضي، احتفالا بعيد ميلاده.

الفنان المصري نشر صورة لوالده، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ربنا يخليك لينا ويديك الصحه والعافيه كل سنه وانت طيب يا عمده”.

وكان آخر ظهور للفنان صلاح السعدني فس شهر سبتمبر عام 2018، حيث نشر ابنه أحمد السعدني مجموعة صور له ظهر فيها بملامح مختلفة كثيرا جراء المرض والتقدم في السن، حيث بدا أكثر نحافة، إلا أنه ظهر بحالة نفسية جيدة، وكان يرتدي كاب ونظارة شمسية على عينيه، وكان يتصفح إحدى المجلات.

أحمد كشف عن العقاب الذي تلقاه من والده بسبب التقاطه لهذه الصور، حيث أرفق الصور بتعليق قال فيه: ” ابويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير بس انا صورته بالعافيه قلتله انت واحش ناس كتير عايزين يتطمنو عليك صحيح انا اللي دفعت التمن بقفا معتبر بس كله بيعدي صباح الفل”.