مفيد فوزي: أملك روح الشباب.. والفنانة إيمان أصبحت لا تعرفني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الإعلامي المصري مفيد فوزي، عن أكثر حوار صحفي أجراه على مدار تاريخه، أثر فيه داخليًا، مشيرًا إلى أن لقاءه مع الفنانة إيمان كان مؤثرًا بشكل كبير عليه.

وقال فوزي في لقاء مع "فوشيا": "الفنانة إيمان تتمتع بذكاء شديد وخفة ظل، وتتمتع بفهم عميق لمعنى النجومية".

وأضاف: "في آخر مقابلة لها معي، قالت لي أتمنى أن أعيش بقية عمري بالذاكرة، ولكن خذلتها الذاكرة، والآن إيمان لا تتعرف علينا، ولا تعرف من أنا، وهذا يبكيني".

وتابع: "تخيلي لما أكون في ألمانيا وأقابلها وأٌقرب أسلم عليها وهي لا تعرفني، إيمان التي غنى لها عبد الحليم حافظ أنا لك على طول، إيمان الأيقونة الرقيقة الذكية، عقلها يخذل؟".

وأردف: "معرفتي بالفنان جزء من شخصيتي، في حقيقة الأمر لست محررًا فنيًا ولا ناشطًا فنيًا، ولست مهتمًا بأخبار الفن، أنا مهتم بالشخصيات والحوار، وكل ما هو مؤثر في المجتمع".

وعن أساسيات المحاور الناجح، قال مفيد: "يجب أن يكون دارسًا للشخصية ويتعرف عليها، ويعلم تاريخها ومتابعًا لنشاطها بصورة كاملة، الحوار حدوتة، يمكن أن يباغت المحاور الشخصية بسؤال مفاجئ ويثير قضايا للنقاش".

Advertisements

وعن خوفه من الزمن وتقدم العمر، قال المحاور الكبير: "لا أخشى الزمن ولا الأيام، أعيش مباهج الحياة ولا أكترث لأي شيء آخر، أملك روح الشباب وهي التي جعلتني أعيش في هذا الزمن وغيره من الأزمنة".

وكان الإعلامي مفيد فوزي، قد صرح في وقت سابق تلفزيونيًا بأنه يواجه مشاكل كبيرة في النوم وقام بتجربة جميع الأدوية الطبيعية والعادات الصحية للحصول على نوم عميق ولكنه لم يحصل عليه.

وأشار إلى أن الدراسات العالمية أكدت معاناة 62% من المواطنين حول العالم من الأرق وعدم حصولهم على ساعات كافية من النوم، والتي تصل لـ8 ساعات.

وتابع مفيد فوزي، أنه فكر في مقاطعة القهوة والمشروبات المنبهة، ولكنها لم تجد معه نفعًا.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، صورة لحفل زفاف الإعلامي الكبير مفيد فوزي على الإعلامية آمال العمدة.

وشهد حفل الزفاف حضور سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني والفنانة نادية لطفي، وبدا مفيد فوزي بملامح مختلفة لصغره في سنه.