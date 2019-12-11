ألب نافروز على خطى بطل "أرطغرل".. تجمعه علاقة بهذه الفتاة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أفادت صحيفة "الصباح" التركية، بأنَّ الممثل ألب نافروز الشهير بـ "سنان" في مسلسل "فضيلة وبناتها"، يسير على خطى نجم مسلسل "أرطغرل" الفنان التركي أنجين ألتان، إذ إنَّ الأول على علاقةٍ عاطفية بسيدة من المجتمع المخملي.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحفية فإنَّ ألب تمكن من كسب قلب أصليشاه الكوتشلار شقيقة زوجة الممثل أنجين ألتان دوزيتان، وأنَّ أصليشاه تسير على خطى شقيقتها نسليشاه وربما تتكلل علاقتهما بالزواج قريبًا.

كما أفادت الصحيفة بأنَّ الاثنين يخفيان حاليًا علاقتهما، رغم تردد أن أصليشاه سعيدة جدًا مع ألب، وقد شوهدا عدة مرات في منطقة "زكريا كوي" يدًا بيد.

يأتي هذا الخبر بعد شهرين على انتشار أخبارٍ تفيد بوجود علاقة حب تجمع أصليشاه بالممثل جان يامان؛ إذ شوهدا أكثر من مرة في أحد أماكن السهر الشهيرة في إسطنبول.

وهو الأمر الذي نفته حينها أصليشاه في تصريحاتٍ صحفية قائلة: "أقسم لكم ليست بيننا أي علاقة"، وأضافت: "نلتقي مصادفة في المناسبات الاجتماعية وبيننا سلام (مرحبا) فقط... ومرة تحدثت معه لأخذ رأيه بأمر ما".

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وبالعودة إلى ألب فقد أعلن في وقتٍ سابق أنَّ أكثر ما يجذبه في الفتاة التي سيتزوجها هو أن تجيد الطبخ، وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية له، قال فيها إن ما يهمّه هو الجمال الداخلي للمرأة أكثر من جمالها الخارجي.

وعلى صعيد العمل كان ألب قد كشف أنه تلقى عرضين لفيلمين سينمائيين، الأول انطلقت التحضيرات له والآن في مرحلة كتابة السيناريو، وفي حال أعجبه عند الانتهاء من كتابته فسيخوض فيه دور البطولة، وأشار أيضًا لى أنه إذا عرض عليه بطولة مسلسل درامي جميل سيوافق عليه ايضًا.

وألب نافروز هو ممثل تركي، ولد بمدينة إسطنبول في عام 1992، اشتهر بدور "سنان" وتخرج من جامعة يلدز قسم آداب لغة تركية، وشارك في بطولة مسلسل ( لا تترك يدي ) باسم "جينك" مع البطلة ألينا بوز باسم "عذراء".

ويذكر أنَّ فضيلة وبناتها هو مسلسل تركي عرض على قناة "ستار تي في"، ويصف معاناة الأم فضيلة في تربية بناتها بلا أب وبظروف مادية صعبة؛ إذ تدور أحداثه حول عائلة فضيلة المرأة التي تحاول أن تنهض بعائلتها وتنتشل بناتها بعيدًا عن حياة الفقر وتستمر في المحاولات لكسب الرزق بطرق عملية.