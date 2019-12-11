القاهرة – لايف ستايل
تصدرت الفنانتان ميس حمدان وفيفي عبده مؤشر البحث خلال اليومين الماضيين بسبب رقصهما.
وتصدرت ميس حمدان جوجل في المملكة العربية السعودية بآلاف من عمليات البحث بعد نشرها فيديو لها مع ابنتها وصديقاتها وهى تدربهن على الرقص.
كانت الفنانة ميس حمدان، فاجأت الجمهور بنشر فيديو لها مع ابنتها وصديقاتها وهى تدربهن على الرقص، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ميس حمدان في الفيديو مرتدية بنطلون ليجن أسود وبادي مكشوف الكتفين ومنطقة البطن.
وعلقت ميس حمدان على الفيديو قائلة: "لى لى بنت مى وأصحابها خواجات حبتين فطلبوا منى أوريهم كام حركة عربى وزى ما انتوا شايفين يجننوا.. ربنا يحميلكوا ولادكم كلكم".
أما الفنانة فيفي عبده فتصدرت جوجل بعد أن أشعلت موقع "إنستجرام" بسبب نشرها فيديو لها وهي ترقص حافية القدمين أمام منزلها على أنغام أغنية شعبية قديمة.
هاجم المتابعون فيفي عبده في التعليقات بسبب هذا الفيديو بسبب نشره بعد فترة قصيرة من وفاة شقيقتها، وإن اعترض البعض على رقصها أمام بيتها أيضا.
قد يهمك ايضاً:
هجوم حاد على ميس حمدان بسبب أغنية لمحمد حماقي
ميس حمدان تفاجئ جمهورها بصوتها وأغنية عبر انستغرام
كانت هذه تفاصيل خبر يس حمدان تثير الجدل في السعودية وفيفي عبده في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.