عزاء المخرج محسن حلمي بمسجد عمر مكرم الأحد

تستقبل الفنانة سلوى محمد على عزاء زوجها المخرج الكبير محسن حلمي يوم الأحد بمسجد عمر مكرم.

غيب الموت قبل قليل المخرج المسرحي الكبير محسن حلمي زوج سلوى محمد على بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

المخرج محسن حلمي يعد أحد مبدعي المسرح المصرى، حيث أخرج عددا كبيرا من المسرحيات منها "عريس لبنت السلطان"، و"فيما يبدو سرقوا عبدو"، و"حلو وكداب"، و"أولاد ثريا".

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وكان قد تعرض لوعكة صحية قبل أشهر نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات وظل بالعناية المركزة قبل أن يرحل عن عالمنا.

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