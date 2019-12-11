إليسا تنشر صورتها وهي نائمة وياسمين صبري تشعل إنستجرام

نشرت بعض الفنانات خلال الفترة الأخيرة صورا جديدة لهن أظهرت وجودهن على السرير في غرف نومهن، سواء كن نائمات أو مستيقظات.

إليسا

نشرت الفنانة إليسا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت إليسا في الصورة وهي تحتضن دمية لعبة، ونائمة على فراشها معلقة: "صباح الخير".

وتوالت التعليقات الساخرة على الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "العفريت اللي مصور الصورة دي يا إليسا"، و"يسعد صباحك حبيبتي"، و"نوم العافية يا عافيتي".

وقدمت إليسا اليوم أغنيات ألبومها الأخير «إلى كل اللي بيحبوني» و"أغاني من الزمن الجميل" لـ وردة وفيروز.

وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة جذابة واعتمدت في جلستها التصويرية على جلوسها على سرير بأحد الفنادق أثناء تواجدها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ارتدت ياسمين صبري فستانا باللون الأسود وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.

فيما اعتمدت على شعرها المرفوع ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل، حيث وضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "جورجينا الغلابة" و"قمر" و"شو هالجمال" و"ماشاء الله عليكي ملكة" و"قلبي ودقاته في الصورة".

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