أحدث ظهور لـ آيتن عامر من داخل طائرة السعودية

نشرت الفنانة آيتن عامر من خلال خاصية STORY عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة من داخل الطائرة متجهة إلى السعودية، استعدادا لمسرحية "عطل فنى" المقرر عرضها قريبا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

ومن المقرر عرض مسرحية "عطل فنى" 8 يناير 2020 ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة العمل كل من شيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسني، وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، واتاكا.

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والمسرحية من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

يذكر أن المسرحية هي التجربة الأولى لـ أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية، وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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