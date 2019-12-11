عرض الفيلم الأخير لطلعت زكريا في المغرب

نشر الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، صور وفيديو من كواليس تصوير فيلم "أخناتون في مراكش".

وكتب عمر طلعت زكريا: "من فترة مش كبيرة عملنا فيلم اسمه أخناتون في مراكش، وكانت تجربة جديدة وجميلة ليا، إني أبقى بطل في فيلم سينما كبير ومحترم، وبطولة طلعت زكريا وإنتصار وسعيد الناصري، نجم المغرب الأول، زي الزعيم عندنا كده".

وتابع عمر: "الفيلم بيتعرض دلوقتي في سينمات المغرب الشقيق، وبحضور السفير المصري، أمنيتي أشوفه بإذن الله، وبعمل دور محمد الاسيوطي، رجل أعمال من مصر وفي الآخر بطلع ظابط مصري، فيلم مصري مغربي عظيم جدا، يا رب بالنجاح لكل كاست الفيلم المحترمين".

من ناحية أخري رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 سنة، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

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كان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا التي عرضت له قبل وفاته، فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبو زيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

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