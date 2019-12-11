أحمد السقا برفقة ظافر العابدين ويعلق صباح العنكبوت

نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل "العنكبوت" وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهر "السقا" في الكواليس مع الفنان ظافر العابدين والفنانة يسرا اللوزي وعلق قائلا: "صباح العنكبوت". العنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفي وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب وأحمد Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد السقا يستعيد ذكرياته بصورة من فيلم "الجزيرة" أحمد السقا ناعيا الفنان شعبان عبد الرحيم الله يرحمك يا راجل يا طيب

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