تعرف علي تفاصيل "بصاتك" لـ كارمن سليمان

تستعد المطربة الشابة كارمن سليمان من تصوير أغنية علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "بصاتك" وذلك خلال الفترة المقبلة. الاغنية من كلمات الشاعر سامي علي وألحان مصطفي قد يهمك ايضاً: كارمن سليمان تتغزل في محمد الشرنوبي والأخير يرد الشرنوبي وكارمن سليمان يقدمان "ع اللي جرى" في "الموسيقى العربية"

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