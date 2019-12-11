مي عمر تكشف تفاصيل مسلسلها "الفتوة"

تستعد الفنانة مي عمر، لتصوير مشاهد دورها في مسلسلها الجديد "الفتوة"، أمام النجم ياسر جلال، لتنافس به في السباق الرمضاني 2020.
وصرحت مي عمر، لـ"MBCTrending"، أنها ستجسد خلال المسلسل دور فتاة شعبية، وتدور أحداثه في حارة شعبية خلال حقبة زمنية قديمة.
وأعربت مي عمر، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسلها "ولاد الغلابة"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة النجم أحمد السقا، ومن إخراج زوجها محمد سامي.
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