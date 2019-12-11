راندا البحيري تهنئ صناع فيلم "لص بغداد"

حرصت الفنانة راندا البحيري، على تهنئة صناع فيلم "لص بغداد"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض. ونشرت "راندا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت: "يارب تكسروا الدنيا، مبروك محمد إمام المحترم أبو قلب طيب، المتواضع المتربي اللي بموت فيه والله"". وتابعت: "حبيبتي وعشرة عمري ياسمين رئيس، ألف مبروك يا غالية، أحمد العوضي يعني الرجولة والجدعنة والقلب الأبيض وكل حاجة حلوة في الدنيا غير إنه بجد بجد موهوب جدا، ربنا يكرمك يا صاحبي". Advertisements قد يهمك ايضاً: محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل دوره في «لص بغداد» " لص بغداد " يدخل مرحلة المونتاج استعدادا لطرحة

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