نوال الزغبي تحيي حفلا غنائيا في دبي

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن موعد حفل "النجمة الذهبية" نوال الزغبي في القرية العالمية بدبي.

ونشرت روتانا بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، موضحًا موعد الحفل، الجمعة 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، يوم 29 نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، كليب أغنية "كده باي"، الذي طرحته 18 يوليو الماضي، وتم تصويره في أماكن متفرقة باليونان.

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