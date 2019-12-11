أحمد الفيشاوي ينشر صورة من كواليس "أشباح أوروبا"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة من كواليس فيلم "أشباح أوروبا"، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الفيشاوي: "بروفات أكشن، أشباح أوروبا". فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي ، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي. Advertisements قد يهمك ايضاً: "الحارث" يجمع أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس باسم سمرة يخطط لخطف أحمد الفيشاوي في "أشباح أوروبا"

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