رامي جمال يكشف عن مفاجأة في حفله القادم

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لحفله القادم الذي يجمعه بالفنان تامر حسني.

وعلق: "مين جاي الحفلة، أنا عن نفسي عاوز أشوفكم كلكم، وفي مفاجأتين اليوم ده، واحد سر والتانية إن شاء الله هصور آخر مشهد في غنوتي الجديدة معاكم، وهنختار عدد كبير بشكل عشوائي يطلعوا معايا".

الحفل يقام يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، على مسرح المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويبدأ الحفل في تمام السادسة مساء.

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