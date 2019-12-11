رامي جمال يكشف عن مفاجأة في حفله القادم

يحيي المطرب رامي صبري، حفلا غنائيا في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، يوم 27 ديسمبر الجاري.
الحفل يقام على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية بمدينة دبي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر.
يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، ألبوم "فارق معاك"، الذي حقق نجاحا وقت طرحه، ويضم 12 أغنية، من بينها "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "صعبان عليا"، "هو فيه كده"، "عجبي عليك يا زمان"، وغيرها.
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