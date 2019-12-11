فن ومشاهير

نانسي عجرم تحيي حفل ليلة رأس السنة في الإمارات

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تحيي المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حفل ليلة رأس السنة، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الحفل يقام يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر، على ممشى الواجهة البحرية بمدينة أبو ظبي الإماراتية، في تمام السابعة مساء.

ومن ناحية أخرى، تستعد "نانسي" لإحياء حفل غنائي بالجامعة الألمانية بالقاهرة، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر، ويشاركها الغناء المطرب محمود العسيلي.

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