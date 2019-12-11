مروان خوري يحيي حفل رأس السنة في تركيا

يستعد الفنان اللبناني مروان خوري لإحياء حفل غنائي، في 31 ديسمبر المقبل، احتفالًا بليلة رأس السنة، في تركيا.

ونشر خوري بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"هل مستعدون".

يُذكر أن الفنان اللبناني مروان خوري كان قد اعتذر عن إحياء حفل غنائي في المكسيك 22 نوفمبر الماضي، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكتب خوري على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إلى المحبين الأعزاء للأسف نتيجة للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على أكمل وجه إلا أن ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحي مما أدى إلى إصابتي بالتهاب رئوي حاد يمنعني من إقامة حفل المكسيك بتاريخ 22 نوفمبر".

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