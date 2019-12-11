رامي صبري يحيي حفل ليلة رأس السنة في القاهرة

يحيي المطرب رامي صبري، حفلا غنائيا في فندق إنتركونتيننتال في القاهرة، احتفالا بليلة راس السنة.

ونشر صبري بوستر دعائيا للحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مستنيكم في حفلات رأس السنة 2020".

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، ألبوم "فارق معاك"، الذي حقق نجاحا وقت طرحه، ويضم 12 أغنية، من بينها "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "صعبان عليا"، "هو فيه كده"، "عجبي عليك يا زمان"، وغيرها.

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء منهم، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".

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