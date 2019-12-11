STARZPLAY تتفرّد بعرض مسلسل Vikings









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعرض منصة STARZPLAY الموسم السادس والأخير للملحمة التاريخية الشهيرة Vikings حصرياً على الخدمة المتاحة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب. حيث ستقوم بإضافة كل حلقة جديدة أسبوعياً، في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة، بعدما عرضت الحلقتين الأولى والثانية منه بتاريخ 5 ديسمبرُ . على أن يتم بث الموسم السادس من المسلسل المكوّن من 20 حلقة، على جزئين مع انطلاق العرض الأول لمدة ساعتين، بينما سيتم عرض الحلقات العشر الأخيرة في العام 2020.

وبعد سنوات من الاضطرابات والوقائع المأساوية، تقترب أحداث المسلسل من ذروتها مع وصول الفايكنج إلى أماكن لم يسبق لهم أن رأوها من قبل على بعد آلاف الأميال من كاتيغات، حيث خاضوا معارك ضارية ضد خصوم أقوياء وواجهوا عواقب موت راجنر. ومع تحقق رؤى العرّاف في الموسم الأخير، تتكشف إجابات العديد من الأسئلة المصيرية، ويتضح للمشاهدين أن الحرب لم تضع أوزارها بعد.

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يُذكر أن المسلسل لاقى متابعةً جماهيرية واسعة. وهو من تأليف الكاتب مايكل هيرست الذي يشارك كمنتج منفذ مع كل من مورغان أوساليفان، شيلا هوكين، جون ويبر من شركة "تيك 5 برودكشنز"، بالإضافة إلى شيري مارش، آلان غاسمر وجايمس فلين. وحاز فايكنغز منذ بث أول مواسمه في 2013 على 32 جائزة، وتم ترشيحه لـ 92 جائزة، منها 13 ترشيحاً لجوائز "إيمي". مع التذكير بأن فكرة Vikings بدأت كمسلسل قصير من تسع حلقات فقط، لكن النجاح النقدي والجماهيري الكبير الذي حققه أدى إلى تمديد حلقاته لتشمل عدة مواسم. ويمكن لمشتركي STARZPLAY مشاهدة جميع حلقات المواسم الخمس الأولى في أي وقت ومن أي مكان، وباستخدام الجهاز المفضل لديهم.