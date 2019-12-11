فؤاد عبد الواحد لـ “"الخليج 365"”: أيأس عندما أستمع لعبد المجيد عبد الله!









اسماء السيد - النجم فؤاد عبد الواحد إلتقى بـ ""الخليج 365"" في كواليس حفله الذي رعته الهيئة العامة للترفيه السعودية ونظمته وأشرفت عليه شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، ومعه كان هذا اللقاء المصوّر:



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في لقائه مع "الخليج 365" على هامش حفله في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات موسم الرياض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه السعودية بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ وبإشراف وتنفيذ شركة روتانا للمرئيات والصوتيات تحدّث الفنّان فؤاد عبد الواحد عن إنطباعاته بأغنيته الجديدة “فقدت الذاكرة” مؤكّداً أنّه سعيد جداً بتعاونه مرّة جديدة مع الملحّن أحمد الهرمي، كما تحدّث عن الديو الذي قدّمه مع أسماء لمنوّر، والتريو الذي تشارك به معها ومع أخطبوط العود عبادي الجوهر على أغنية قالوا ترى.

هذا وتحدّث فؤاد عن الصفات التي يودّ أن يأخذها من زملائه الفنّانين الشباب كعبد المجيد عبد الله ورابح صقر وحسين الجسمي ونبيل شعيل وعبد الله الرويشد وعن العلاقة التي جمعته بالفنّانات كأحلام وأصالة وبلقيس. عن هذه المواضيع تحدّث فؤاد عبد الواحد لكاميرا "الخليج 365" وكل التفاصيل في هذا التقرير المصوّر.