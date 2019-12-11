نيللي كريم تكشف تفاصيل العملية الجراحية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم أنها كانت تعاني من وجود ورم على أعصاب وجهها لجهة اليمين. لافتة إلى أن الأطباء حذروها من مخاطر العملية التي كان يمكن أن تؤدي للشلل. وذلك خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، وأوضحت عبرها خلفية أزمتها الصحية التي كشفتها بالصور بعيد الجراحة الدقيقة التي أجرتها في الولايات المتحدة الأميركية.

وفيما شكرت الأطباء على إنقاذ حياتها، قالت أن الجرّاح طلب منها أن تبتسم عندما انتهى من عمله. فكانت ابتسامتها دليلاً على نجاح العملية. والمزيد في الفيديو المرفق أدناه.



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