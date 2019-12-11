شكرا لقرائتكم خبر عن بالدهبى والأسود.. شاهد عبير صبرى فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة عبير صبرى، لجلسة تصوير جديدة، بأحد الشوارع وظهرت فيها بشكل أنيق ونشرت الصور عبر حساباتها الشخصية بموقعى فيس بوك وانستجرام، وذلك مع النشاط الفنى الذى تعيشه حالياً بتقديم فيلم ومسلسل حالياً.

وبدأت عبير صبرى، تصوير أول مشاهدها فى فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على مطلع هذا الأسبوع فى أحد المنازل بمنطقة وسط البلد، حيث تشارك فى البطولة إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم حسين فهمى وسمير صبرى و أحمد وفيق والفنان حسين فهمى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل.

كما تشارك عبير فى بطولة مسلسل "الأخ الكبير" من نوعية الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.



عبير صبرى

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عبير صبرى



عبير صبرى فى جلسة تصوير