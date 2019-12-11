شاهد.. أمير كرارة يغنى نشيد "بلادى" مع أحمد الشيخ من متحدى التوحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أمير كرارة، شاب من متحدى التوحد أحمد الشيخ فى غناء نشيد "بلادى بلادى"، وظهر أمير كرارة فى الفيديو وهو سعيد بالغناء مع أحمد الشيخ، معبرا عن إعجابه بصوته.
وعلى الجانب الآخر، كشف النجم أمير كرارة، عن بدء تصوير مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة الشهيد البطل أحمد منسى، الأسبوع الماضى.
ومسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى "، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.
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