شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تغنى باللهجة المصرية لأول مرة.. وتؤكد: "عربون محبة للمصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام أنها ستغنى لأول مرة باللهجة المصرية، بعد تمسكها لسنوات باللهجة الخليجية، حيث بأنها صدد التحضير لمينى ألبوم باللهجة المصرية.

وقالت أحلام، فى تصريحات لإذاعة عمان، على هامش حفلتيها بدار الأوبرا السلطانية فى مسقط، إنها تواصلت مع العديد من الشعراء المصريين للتعاون معهم فى الألبوم، منوهة إلى أنها ستعقد جلسات عمل للانتهاء من الألبوم قريبًا.

وأكدت أحلام أنها ستعتمد فى غنائها باللهجة المصرية على توصيل رسالة تصف فيها حال المجتمع المصرى، موضحة أنه سيكون عربون محبة لجمهورها.

وأصدرت أحلام مؤخرا أغنية "أنا ما تسغنى عنك"، وهى من كلمات منصور البلوى، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز.