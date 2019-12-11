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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى الإسكندرية بسبب حفلها غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة إليسا حفلا غنائيا غدا الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر الجارى، والمخصص دخلها لصالح مرضى سرطان، وذلك فى أحد نوادى مدينة الإسكندرية.
وشاركت إليسا، متابعيها بصورة لها مع أحد أصدقائها عند وصولها الإسكندرية من أجل حفلها غدا.
وطرحت إليسا، الأيام الماضية أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.
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