شكرا لقرائتكم خبر عن وسط 13 بنت حلوة.. محمود حميدة يحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمود حميدة والفنانة بسمة بعيد ميلادهما، في حفل مشترك، حيث يصادف عيد ميلادهما نفس اليوم 7 ديسمبر، وحضر الحفل كل من السيناريست تامر حبيب، والفنانة بشرى، والإعلامية بوسي شلبى، وعدد من الأصدقاء من خارج الوسط الفنى.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبى، صور و فيديوهات من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها على انستجرام.

وعلى الجانب الآخر، يجسد النجم محمود حميدة شخصية لواء فى المخابرات العامة، خلال أحداث فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، ويطارد أحمد عز فى الفيلم حتى يتم التعاون معه للكشف عن العديد من الأسرار فى إطار التشويق.









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