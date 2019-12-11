شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية تكرم حسين فهمى بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية النجم الكبير حسين فهمى فى ندوة فنية بعنوان مشوار حسين فهمى ودور الفن الراقى فى المجتمع بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم النجمة سوزان نجم الدين والإعلامية بوسي شلبي والمهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة السابق و بحضور مجلس إدارة جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية والسادة أعضاء الجمعية العمومية.

وأدارت الندوة الإعلامية القديرة إيناس جوهر بأحد الفنادق الكبرى، وتحدث حسين فهمى عن مشواره الفني والثقافى وطرح الجمهور العديد من الأسئلة وداعبه أحد الحضور بـ "ياواد يا تقيل"، وفى نهاية الندوة سلم عماد البنا رئيس جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية النجم حسين فهمى درع التكريم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية تكرم حسين فهمى بحضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.