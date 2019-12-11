إياد نصار يكشف عن عمله قبل التمثيل في "قهوة أشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان الأردني إياد نصار، في برنامج "قهوة أشرف"، المذاع على قناة "الحياة"، يوم الثلاثاء المقبل.

وشاركت قناة "الحياة"، الجمهور عبر صحفتها الرسمية بموقع فيسبوك، البرومو الدعائي للحلقة، وظهر "نصار" وهو يتحدث عن المقاهي بالأردن، وأعمال امتهنها قبل التمثيل، كما يستعرض البرنامج كعادته مجموعة من مشاريع الشباب.

في سياق آخر، عرض لإياد نصار مؤخرا فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد.

كما يعرض حاليا مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة داليا مصطفي وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.