اليوم.. Black Christmas في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تزامنًا مع اقتراب الاحتفاليات بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، طرحت شركة "Four Star"، فيلم الإثارة والتشويق "Black Christmas"، بدرو العرض المصرية، اليوم الأربعاء.
Black Christmas ، تدور أحداثه حول عطلة الكريمساس واحتفالياته، التي تنقلب إلى مشاهد رعب، بعدما يهاجم أحد الرجال مجموعة فتيات بإحدى الجامعات ويطاردنهن، فيجدن أنفسهن بين خيارين إما الموت على يده أو النجاة بحياتهن.
الفيلم من تأليف وإخراج صوفيا تاكال، وبطولة إيموجن بوتس، كاري إلويس، أليس شانون، ولي لي دي نوغو.
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